Dal presepe di pane di Natale, a quello di Pasqua alla S. Vincenzo de’ Paoli di Senigallia Iniziative inedite e benefiche della Conferenza. Indetto un convegno regionale per il 6 e 7 aprile su opere caritative

Fervono i preparativi per l’allestimento dell’originale ed inedito Presepe del Pane Pasquale nella Chiesa della Maddalena, a cura di un gruppo di volontari della Conferenza S.Vincenzo de’ Paoli “Beato Pio IX” di Senigallia.

L’inaugurazione è prevista per sabato 16 marzo alle ore 9 con la partecipazione di S.E. Mons Franco Manenti, Vescovo di Senigallia e di altre autorità.

Nata dalla geniale idea della dinamica Presidente della Conferenza Lea Venuti, la rappresentazione pasquale si avvale dell’esperienza maturata con le numerose ed apprezzate edizioni del presepe natalizio, basato su un prezioso e significativo alimento di primaria importanza sia umana ma anche spirituale come il pane.

Va evidenziata l’originale e toccante trasposizione della rappresentazione tipica di Natale nel contesto ambientale più drammatico dell’evento pre-pasquale, forse unica del genere in Italia, con l’elemento base emblematico del pane, anche se si conoscono Presepi Pasquali ad esempio di legno in Val d’Aosta, di ceramica nel Napoletano, in Sicilia, ecc. Trattasi di un percorso virtuoso che va dalla memoria gioiosa della nascita del Bambino Divino a Betlemme sino a Gerusalemme, con le note vicende e passaggi dolorosi della Passione e Crocifissione ma anche provvidenziali e salvifiche della Resurrezione del Salvatore. Infatti i luoghi rappresentati nel Presepe sono: il Cenacolo, l’Orto degli olivi, la Presentazione a Caifa, la Condanna di Pilato, la Processione al Golgota con la Crocifissione, ecc.

Nella parte sottostante il Golgota è situato il Santo Sepolcro. Il percorso si conclude nella casa dei discepoli di Emmaus, che riconoscono Gesù Risorto. La composizione del Presepe di Pasqua, rappresenta un lodevole esempio di riciclo circolare virtuoso in quanto oltre all’utilizzo della struttura preesistente, impiegherà gran parte del pane del Presepe Natalizio, senza alcun spreco.

La Conferenza S.Vincenzo de’ Paoli di Senigallia, con queste iniziative innovative nel campo presepiale, aggiunge al volontariato istituzionale di lotta alle povertà, un servizio ulteriore di qualità con risonanza extra-regionale, a beneficio della religiosità popolare, con l’afflusso dei tanti visitatori ai Presepi.

Prosegue l’attività di solidarietà della S.Vincenzo, con la distribuzione trisettimanale del pane presso la Sede di Via Cavallotti 11 ( martedi, giovedi e sabato dalle ore 10 alle 12) oltre la confezione e dono di pacchi alimentari per alcune famiglie più povere nonché diverse altre opere benefiche di aiuto.

Ma l’impegno della Dirigenza e dei volontari è rivolto anche verso l’organizzazione del Convegno Regionale Marche del 6 e 7 aprile, incentrato su un tema importante di carità ispirato dal Vangelo di San Luca e dal motto “Vincenziani in cammino”.

Il pomeriggio di sabato 6 aprile dalle ore 15 sarà dedicato all’accoglienza presso la Curia dei Convegnisti (Delegati, Soci, Volontari, ecc.) provenienti anche dalle Regioni limitrofe, con visita al Presepe ed adiacente Mostra dei Santini oltre al giro turistico della città, ecc.

Il programma di domenica 7 aprile prevede alle ore 9 la S. Messa presso la Chiesa della Maddalena officiata dal Vescovo Mons. Franco Manenti, con l’accompagnamento liturgico del Coro a 4 Voci “Ilde Moreschini” della Parrocchia della Pace, diretto dalla Maestra Susanna Sabbatini. L’apertura del Convegno è alle ore 10,30 presso l’Auditorium S. Rocco, cui seguiranno alle ore 10.45 i saluti delle Autorità. L’evento più importante sarà la relazione del Vescovo Mons. Franco Manenti alle ore 11 sul tema che dà il titolo al Convegno, tratto dal Vangelo di Luca (10,25-37) “Va’ e anche tu fa lo stesso”.

La scelta di tale titolo non poteva essere più appropriata e stimolante e ben si inquadra nei principi ed insegnamenti dei Soci Fondatori della S. Vincenzo de’ Paoli, ai quali l’attivo volontariato della Conferenza di Senigallia si ispira ed opera, con il contributo di un gruppo affiatato di Volontari e Soci (“Vincenziani in cammino”) nonché di benefattori, conseguendo ottimi risultati nelle numerose iniziative caritative a fianco delle persone e famiglie meno fortunate e più bisognose.