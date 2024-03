Stanziati 18 milioni di euro per interventi sugli impianti di depurazione L'assessore regionale Aguzzi: "Sono destinati allo scopo di tutelare maggiormente il territorio e le risorse idriche"

L’obiettivo è quello di intraprendere investimenti che rendano più efficace la depurazione delle acque reflue urbane scaricate nelle acque marine e interne e, dove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in “fabbriche verdi”, soprattutto per superare le Procedure d’infrazione sugli agglomerati non conformi e per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali.