Parte 2° ciclo di seminari formativi su sistema e fonti del diritto nelle autonomie locali Si inizia nel pomeriggio dell'8 marzo. Atti amministrativi, nuova legge sugli appalti e procedimento amministrativo i temi

123 Letture Cronaca

Si apre domani pomeriggio, venerdì 8 marzo, alle ore 15, il secondo ciclo di appuntamenti formativi e divulgativi dedicati al sistema e alle fonti del diritto nelle autonomie locali promossi e organizzati dalla Presidenza del Consiglio comunale di Senigallia e dall’Ufficio del Sindaco.

Saranno aperti al pubblico e rivolti a cittadini, amministratori pubblici (sindaci, assessori, consiglieri), dipendenti e funzionari pubblici, e professionisti.

La seconda edizione si sofferma, in particolare, sui rapporti fra pubblica amministrazione e professionisti, con un focus sugli atti amministrativi, la legge sul procedimento amministrativo, il nuovo codice degli appalti nell’ambito delle autonomie territoriali.

I tre seminari, che si terranno nell’affascinante cornice dell’Auditorium San Rocco di Senigallia, saranno l’occasione per approfondire e conoscere temi di attualità e di interesse generale. “Abbiamo voluto soffermarci – ha dichiarato il Presidente del Consiglio massimo Bello – su argomenti pratici, che investono i rapporti degli enti pubblici con i cittadini e i professionisti, che tutti i giorni dialogano con le amministrazioni, in particolare con quelle territoriali, che rappresentano un riferimento costante per chi ha necessità di dialogare e di interloquire con la pubblica amministrazione. Fondamentale è conoscere gli aspetti legislativi e le norme, che disciplinano questi rapporti e, quindi, importante è avere contezza degli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento.”

Il secondo ciclo di seminari ha ottenuto il patrocinio dell’ANCI Marche, dell’AICCRE Marche, dell’AIGA, dell’OAPPC (Ordine degli Architetti di Ancona), che ha attribuito 3 crediti formativi ai partecipanti iscritti all’Ordine, dell’OIA (Ordine degli Ingegneri di Ancona), del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata e dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, che ha attribuito ai partecipanti dell’Ordine 3 crediti formativi.

Relatore dei tre appuntamenti sarà il Prof. Stefano Villamena, titolare della cattedra di Diritto Amministrativo al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata e Presidente del Corso di Laurea in Servizi Giuridici, e saranno coordinati dal Presidente del Consiglio Comunale, Massimo Bello.

L’evento inaugurale, che si terrà venerdì 8 marzo 2024, dalle ore 15 alle ore 18.30, verterà sul tema delle tecniche di redazione dell’atto amministrativo, e vedrà i saluti del Sindaco di Senigallia Avv. Massimo Olivetti e del Presidente del Consiglio comunale di Senigallia Avv. Massimo Bello, del Prof. Stefano Pollastrelli, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, dell’Assessore regionale agli enti locali Dott. Goffredo Brandoni, del Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente di ANCI Marche Dott. Marco Fioravanti, del Presidente del Consiglio comunale di Ascoli Piceno e Coordinatore dei Presidenti delle Assemblee comunali di ANCI Marche Avv. Alessandro Bono, del Sindaco di Fano e Presidente di AICCRE Marche Dott. MassimoSeri.

Per un saluto istituzionale, interverranno anche il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona Avv. Gianni Marasca, del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Ancona Arch. Viviana Caravaggi Vivian, del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona Ing. Stefano Capannelli, del Presidente della sezione di Ancona dell’AIGA (Associazione italiani giovani Avvocati) Avv. Simona Mengarelli.

Il secondo seminario in calendario si terrà, invece, venerdì 12 aprile 2024, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, sul tema delle recenti modifiche alla legge sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione normativa.

Il terzo seminario, infine, si svolgerà venerdì 17 maggio 2024, sempre dalle ore 15.30 alle ore 18.30, sul tema riguardante la nuova disciplina degli appalti pubblici (d. lgs. n. 36/2023).