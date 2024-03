Incontro tra Regione Marche e rappresentanti dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Al centro della discussione le problematiche legate all'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale

Un incontro per ascoltare le problematiche delle persone cieche e ipovedenti e attivare misure di supporto per i loro spostamenti con i mezzi del trasporto pubblico locale: si è svolto mercoledì 6 marzo, nella sede regionale, tra l’assessore ai Trasporti Goffredo Brandoni e i rappresentanti dell’Uici Marche (Unione italiana ciechi e ipovedenti), aprendo un confronto con la Regione e le aziende di trasporto pubblico (A.T.M.A., Trasfer, Contram Mobilità, Adriabus, Start Plus, le due associazioni di categoria ASSTRA e ANAV Marche).