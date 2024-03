Una nuova Rassegna e il nuovo libro “Ventuno Parole” per il marzo delle donne L'Associazione di Storia Contemporanea propone una serie di appuntamenti nella Biblioteca Antonelliana a Senigallia

In occasione dell’Otto Marzo e, più in generale, del mese dedicato alle donne – ma è opportuno ricordare che l’attenzione sul tema non deve mancare mai –, l’Associazione di Storia Contemporanea, in collaborazione con la Biblioteca “Antonelliana” di Senigallia, propone alla cittadinanza una nuova Rassegna e un nuovo libro, “Ventuno Parole”, dedicato al tema della vita e dell’identità femminile.

La Rassegna, di cui è direttrice scientifica la prof.ssa Lidia Pupilli, direttrice stessa dell’Associazione, si snoda attraverso quattro appuntamenti, tutti al femminile, nella Sala Conferenze della “Antonelliana”, ogni giovedì, alle 18.00: l’evento intende sviluppare l’interesse attorno a donne più o meno famose che hanno lasciato un segno nella cittadinanza contemporanea.

Si parte giovedì 7 marzo con “Olympe De Gouges. La prima cittadina”, l’attivista e paladina dei diritti delle donne, autrice della “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”, che sarà ricostruita da Lidia Pupilli (Università di Macerata).

Giovedì 14 marzo sarà la volta di “Camilla Ravera. Intellettuale e prima senatrice a vita”, che verrà analizzata da Sara Carbone (Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo – Napoli).

Giovedì 21 marzo sarà la volta di “Giulia Bonarelli Modena. Una delle prime mediche italiane”, che verrà proposta da Vanessa Sabbatini (Università Politecnica delle Marche); la manifestazione si chiuderà giovedì 28 marzo con “Bianca Ceva. Docente, intellettuale, partigiana” che sarà proposta da Fiorella Imprenti (Università di Chieti-Pescara).

Veniamo al nuovo libro che ha raccolto un pool nazionale di studiose tra storiche, giuriste, filosofe, attiviste e intellettuali: s’intitola “Ventuno Parole Lemmario di storia e vita femminile” (Millesettecentonovantasette edizioni, 2024), è curato da Lidia Pupilli e Marco Severini e sarà presentato, in anteprima nazionale, venerdì 8 marzo, nella Sala Conferenze della Biblioteca “Antonelliana”, alle ore 11.30. Una seconda presentazione è in programma sempre venerdì 8 marzo, alle ore 18, presso la Libreria Iobook.

Il “Lemmario” è un’opera inedita che condensa le principali tematiche e questioni sulla vita e sulla storia delle donne e cerca di esplorare la complessità del mondo femminile, dando conto sia dell’impegno intrapreso verso la parità di genere sia di quanto ci sia ancora da fare per conseguirla. L’anteprima senigalliese sarà seguita da una serie di presentazioni in Italia e all’estero, tra le quali segnaliamo quelle, a breve, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera e presso la Sala Stampa alla Camera dei Deputati.