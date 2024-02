Prevenzione e cura… in treno nella Giornata Mondiale delle Malattie Rare Il 29 febbraio 2024 tappa anche alla stazione di Senigallia

L’assessore delle Pari Opportunità e Servizi alla Persona Cinzia Petetta ha partecipato in rappresentanza del Comune di Senigallia insieme alla Presidente e alle Commissarie della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche Maria Lina Vitturini, Alessandra Alessandroni e Sandra Amato.

Un viaggio in treno per la prevenzione e cura delle malattie rare con fermate nelle stazioni ferroviarie delle Marche. E’ quanto promosso, in occasione della Giornata Mondiale dedicata alle Malattie Rare (29 febbraio 2024), dalla Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, in collaborazione con Trenitalia e il Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia, e con il patrocinio della Giunta, del Consiglio e della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, oltre che dell’Università Politecnica delle Marche.

Il treno speciale, è partito dalla stazione di Ancona con fermate nelle principali stazioni costiere delle Marche.

A disposizione delle persone affette da sclerosi sistemica/sclerodermia, una malattia rara paradigmatica che colpisce cute ed organi interni, per la quale la Clinica Medica è Centro di Riferimento nazionale ed europeo.

Le persone affette ed i loro familiari hanno incontrato sul treno medici e professionisti sanitari.

Moltissimi rappresentanti delle Istituzioni e personalità di spicco della società marchigiana, il Questore di Ancona, dirigente Superiore, Cesare Capocasa, l’assessore Regionale Goffredo Brandoni, il consigliere Regionale Carlo Ciccioli, il Presidente dell’ordine dei Medici Fulvio Borromei il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche Armando Gozzini, oltre a molti direttori sanitari, Assessori e Sindaci dei vari comuni dove il treno ha stazionato per alcuni minuti.

Un viaggio rappresentativo della continuità Ospedale-Territorio nell’ottica di una medicina di prossimità che veicoli le cure più appropriate anche a livello territoriale coinvolgendo i pazienti nelle scelte riguardanti la propria salute.

L’obiettivo della giornata, oltre che sensibilizzare l’opinione pubblica sull’esistenza delle malattie rare e sulle numerose problematiche ad esse collegate, è quello di dare voce ai bisogni non ancora soddisfatti dei pazienti e dei loro caregiver, e ai medici e professionisti sanitari impegnati quotidianamente nelle attività di ricerca, prevenzione e cura.

Alle ore 9.00 ritrovo presso la stazione di Ancona e Saluti delle Istituzionali e poi tutti a bordo.

Durante il viaggio sono stati effettuati esami videocapillaroscopici e colloqui individuali o a piccoli gruppi con l’equipe della Scleroderma Unit della Clinica Medica, composta da medici, infermieri e altri professionisti sanitari esperti di:

Counseling comportamentale

Consulenza estetica

Alimentazione

Logopedia

Fisioterapia

Un’iniziativa della Clinica Medica – Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche responsabile il direttore Prof. Moroncini.