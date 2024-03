Adolescenza: stanziate dalla Regione risorse aggiuntive per oltre 400mila euro L'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini: "Stiamo lavorando per potenziare i servizi territoriali"

367 Letture Cronaca

Oltre 400 mila euro di risorse aggiuntive dalla Regione Marche per intercettare tempestivamente le problematiche adolescenziali. Nell’ambito di questa azione è stato raggiunto l’accordo con i pediatri di libera scelta, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Regionale, che tra le altre cose premia la capacità aggregativa dei medici e di dotarsi di collaboratori di studio, incentiva i bilanci di salute, le vaccinazioni e le buone pratiche, come l’utilizzo di tamponi, per razionalizzare l’attività prescrittiva degli antibiotici.