Diramata l’allerta meteo nelle Marche per l’intera giornata di giovedì 29 febbraio Per criticità idrogeologica

2.830 Letture Cronaca

La Protezione Civile Regionale, in data odierna, ha emesso il messaggio di Allertamento n.10 per criticità idrogeologica valido per tutta la giornata di domani giovedì 29 febbraio 2024.

Fenomeni: per la giornata di domani le precipitazioni saranno deboli e continue, maggiormente persistenti nel settore meridionale della regione.

La ventilazione proveniente dai quadranti orientali sarà di brezza tesa o moderata in mare.

Il mare di conseguenza sarà mosso o localmente molto mosso.