Unione Comuni Le Terre della Marca Senone: soddisfazione per i dati sul turismo 2023 Secondo il Presidente Dario Perticaroli e l'Assessore al Turismo Massimo Corinaldesi i buoni risultati premiano il lavoro svolto

Il 2023 è stato senz’altro un anno positivo sotto il profilo dell’afflusso turistico per l’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” che svolge la funzione della promozione turistica per i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra De Conti e Trecastelli attraverso il brand Val Mivola.

Per l’anno 2023 infatti i 9 comuni hanno registrato complessivamente oltre 193.000 turisti in arrivo sul territorio che hanno generato 970.246 presenze (Fonte Osservatorio Regione Marche in corso di validazione da parte di ISTAT) con una permanenza media di 5 giorni. Rispetto al 2022 si è ottenuto un aumento medio complessivo delle presenze di circa il 3% con picchi di incremento di arrivi e presenze soprattutto nei mesi di bassa stagione, tra gennaio e maggio e tra settembre e dicembre.

I vertici dell’Unione esprimono soddisfazione per il lavoro svolto ed annunciano le iniziative programmate per l’anno in corso. “I dati diffusi dalla Regione Marche riferiti all’afflusso turistico nel nostro territorio – dichiara il Presidente Dario Perticaroli – sono decisamente positivi come già evidenziato nei giorni scorsi da alcuni Comuni aderenti al progetto di promozione territoriale del brand Val Mivola. Un incremento medio significativo con particolare riferimento ai periodi di bassa stagione, elemento questo che ci fa particolarmente piacere visto che la destagionalizzazione era stato uno degli obiettivi specifici assegnati a questa nuova aggregazione turistica. Un risultato che ci conforta sulla bontà della strada intrapresa e che spinge a proseguire per fare ancora meglio, anche sfruttando le opportunità legate alla convenzione stipulata con la Camera di Commercio Italiana a Nizza e il Protocollo d’Intesa sottoscritto con la città di Assisi, consapevoli della straordinaria ricchezza del nostro patrimonio artistico, ambientale ed enogastronomico”.

“Anche per il 2024 – sottolinea l’Assessore al Turismo dell’Unione Massimo Corinaldesi – abbiamo programmato una serie di iniziative di qualità destinate a consolidare il brand della Val Mivola nel mercato turistico nazionale. Mi riferisco in particolare alla manifestazione “Mi Vola il Gusto”, giunta alla sua terza edizione, che per i 4 fine settimana del mese di maggio accenderà i riflettori sulla bellezza della nostra vallata invitando i turisti a partecipare ad originali e suggestivi itinerari enogastronomici, artistici, culturali, ambientali, sportivi e religiosi. Registriamo una grande attenzione dei media rispetto alle opportunità offerte dalla Val Mivola e per questo nel 2024 ospiteremo una serie di press tour con giornalisti di importanti testate specializzate nel turismo che verranno a visitare i nostri borghi ed il nostro mare raccontandoli nei loro giornali”.

da Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sènone”