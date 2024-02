C’è la danza al teatro la Fenice di Senigallia Venerdì 1 marzo

Venerdì 1 marzo la Rotonda a Mare di Senigallia propone, fuori abbonamento nel cartellone realizzato da Comune di Senigallia e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche, “Sotto a chi danza! Tracce di giovane danza d’autore dalle Marche”.

Tre, come tutti gli anni, le performance in programma per la maratona e vetrina dei nuovi talenti marchigiani dell’arte coreutica.

La serata si apre con “Hikikomori” – concept di Leonardo Carletti, coreografia e drammaturgia HUNT cdc, con in scena Leonardo Carletti, Giorgia Perugini, Elisa Ricagni, Giosy Sampaolo – che indaga le cause che conducono l’uomo all’isolamento sociale, in risposta ad una società sempre più competitiva, conformista e pressante, e sempre meno attenta alle diverse sensibilità, aspirazioni e intelligenze dei singoli individui. All’uomo a cui non è concesso esprimere se stesso, non resta altro che andare controcorrente.

A seguire “Ruderi. Frammenti di un tempo” – performance site-specific di Andrea Baldassarri, con René Baldoni e Andrea Baldassarri – è una storia (quella di René) raccontata in modo asciutto, senza effetti. È il fango, l’impasto di sangue sulle ginocchia sbucciate, è un sasso, un odore svanito o dei suoni. Ruderi sono frammenti che René ritrova, che ha, che porta con sé, frammenti che possiamo anche noi guardare e raccogliere.

Finale di serata con “Viva la mamma. Manuale senza istruzioni” – coreografia, drammaturgia e interpretazione di Gioia Morisco, disegno sonoro Ricardo de Sonis – che indaga, a partire dall’esperienza autobiografica dell’autrice le tante sfaccettature della maternità. Donna, madre, martire, bambina e guerriera, a colpi di ironia, si scardina lo stereotipo della maternità come esperienza idilliaca per farsi carne ed ossa, corpo politico e sociale. In bilico tra sacro e profano Viva la mamma è un viaggio nei tabù della solitudine femminile e un’ode a tutti coloro che si occupano di crescere e accudire un bambino.

Informazioni e biglietti (posto unico 10 euro, ridotto 8 euro) Teatro La Fenice 071 7930842 negli orari di apertura, tel. 335/1776042 [dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30] e la sera di spettacolo dalle 20 alla Rotonda, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket. fenicesenigallia.it – info@fenicesenigallia.it e AMAT 071 2072439 amatmarche.net

Inizio ore 21.