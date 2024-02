Al via “Il rapporto fra P.A. e professionisti: atti amministrativi e autonomie territoriali” A Senigallia un ciclo di seminari formativi per Amministratori, dipendenti e funzionari pubblici, professionisti e cittadini

“Il rapporto fra P.A. e professionisti: atti amministrativi e autonomie territoriali” è il titolo del 2°ciclo di seminari formativi, che si terranno a Senigallia nell’Aula consiliare “Giuseppe Orciari” del Palazzo comunale, promossi e organizzati dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall’Ufficio del Sindaco.

I seminari saranno rivolti ad Amministratori pubblici, cittadini, dipendenti e funzionari pubblici, e professionisti. Un’occasione per approfondire e conoscere tematiche di attualità. Le sedute dei seminari si terranno nell’Aula consiliare “Giuseppe Orciari” del Palazzo comunale.

I tre seminari formativi vedranno la partecipazione, quale relatore, del Prof. Stefano Villamena, titolare della cattedra di Diritto Amministrativo al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata e Presidente del Corso di Laurea in Servizi Giuridici, e saranno coordinati dal Presidente del Consiglio Comunale, Massimo Bello.

L’evento inaugurale si terrà venerdì 8 marzo 2024, dalle ore 15 alle ore 18.30, e verterà sul tema delle tecniche di redazione dell’atto amministrativo. All’inaugurazione del ciclo dei seminari, dopo i saluti del Sindaco Avv. Massimo Olivetti e del Presidente del Consiglio comunale Avv. Massimo Bello, interverranno il Prof. Stefano Pollastrelli, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, dell’Assessore regionale agli enti locali Dott. Goffredo Brandoni, del sindaco di Ascoli Piceno e Presidente dell’ANCI Marche Dott. Marco Fioravanti, del Presidente del Consiglio comunale di Ascoli Piceno e Coordinatore dei presidenti dei Consigli comunali di ANCI Marche Avv. Alessandro Bono, del Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Avv. Dino Latini, del Sindaco di Fano e Presidente di AICCRE Marche Dott. Massimo Seri.

Al primo incontro, quello previsto per l’8 marzo, interverranno, per un saluto istituzionale, anche il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona Avv. Gianni Marasca, del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Ancona Arch. Viviana Caravaggi Vivian, del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona Ing. Stefano Capannelli, del Presidente della sezione di Ancona dell’AIGA (Associazione italiani giovani Avvocati) Avv. Simona Mengarelli.

Il secondo appuntamento formativo in calendario si terrà, invece, venerdì 12 aprile 2024, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, sul tema delle recenti modifiche alla legge sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione normativa.

Il terzo seminario, infine, si svolgerà venerdì 17 maggio 2024, sempre dalle ore 15.30 alle ore 18.30, sul tema riguardante la nuova disciplina degli appalti pubblici (d. lgs. n. 36/2023).

Per l’iscrizione ai seminari, compilare il modulo di adesione scaricabile anche sul sito istituzionale del Comune www.comune.senigallia.an.it e inviarlo entro e non oltre le ore 12.00 del 5 marzo 2024 a seminari@comune.senigallia.an.it

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi anche in diretta streaming attraverso il sito internet www.comune.senigallia.an.it, la cui registrazione resterà disponibile in modalità video on-demand nella sezione WEB TV del portale comunale e in diretta anche sulla pagina Facebook del Comune di Senigallia.

I seminari formativi promossi e organizzati dall’Ufficio del Sindaco e dalla Presidenza del Consiglio di Senigallia hanno ottenuto il patrocinio dell’ANCI Marche, dell’AICCRE Marche, dell’AIGA, dell’OAPPC (Ordine degli Architetti di Ancona), che ha attribuito 3 crediti formativi ai partecipanti iscritti all’Ordine, dell’OIA (Ordine degli Ingegneri di Ancona), del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata e dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, che ha attribuito ai partecipanti dell’Ordine 3 crediti formativi.