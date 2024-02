Marche: approvato programma del turismo 2024 per 60 milioni di euro Presidente Acquaroli: "Risorse importanti che attiveranno bandi rivolti a imprese, enti locali e associazioni"

372 Letture Politica

Una importante mole di risorse in arrivo per le strategie regionali di rilancio e investimento del sistema turistico. La giunta regionale ha approvato la proposta di Programma annuale per il turismo 2024, per un valore di oltre 60 milioni nel triennio 2024-2026.

Risorse provenienti da fondi regionali, fondi europei e dal fondo di rotazione che permetteranno l’attivazione di numerosi bandi rivolti a enti locali, imprese e associazioni. Ora il provvedimento passa al vaglio della competente commissione assembleare e del CAL.