Vento forte nelle Marche: allerta arancione sulle aree interne, gialla su collinari e costiere Avviso meteo dalla Protezione Civile valido venerdì 23 febbraio

La Protezione Civile Regionale, in data giovedì 22 febbraio, ha emesso il messaggio di Allertamento n.9 per vento valido per tutta la giornata di venerdì 23 febbraio 2024.

FENOMENI: raffiche di vento fino a tempesta violenta sulle zone alto-collinari e montane, fino a burrasca forte sulla fascia collinare e fino a vento forte altrove.

Per quanto riguarda le precipitazioni, dal pomeriggio di giovedì 22 febbraio sono attesi brevi piovaschi sulle zone interne, mentre per la giornata di venerdì 23 le precipitazioni saranno deboli e diffuse con occasionali rovesci. I fenomeni saranno in completo esaurimento in serata.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.