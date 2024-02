De Andrè canta De Andrè nelle Marche A Porto Recanati il tour dei Cristiano in ricordo del padre Fabrizio

Questa estate Cristiano De André si esibirà in concerto in tutta Italia con “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.