Aspettando l’edizione di Senigallia, tappa di XMasters a Sestriere con gli sport invernali Sbarca nelle alpi piemontesi 105XMasters, il tour di action sport che sta girando i più bei comprensori sciistici italiani

Non si ferma il ‘Winter tour‘ di 105XMasters, che torna in pista dopo il successo dell’ultimo weekend (10 e 11 febbraio) a Cervinia.

Questo weekend il festival dedicato all’action sport approda a Sestriere, in Piemonte, dove sosterà sabato 24 e domenica 25 febbraio. Confermata nella penultima tappa di questa edizione la presenza di Jeep e Trenitalia, già partner nelle due tappe dell’Avant Tour di Canazei e Bardonecchia. Ma il ‘Winter Tour’ è anche musica, attività village e intrattenimento ad alta quota, grazie alla presenza di Radio 105.

“Siamo arrivati alla penultima data di un’edizione senza precedenti – commentano gli organizzatori Simone Conti e Michele Urbinelli di Skills Comunicazione – che ci ha permesso di girare le località più belle d’Italia con il nostro tour. I weekend di 105XMasters sono stati energia pura per i tantissimi partecipanti, ma anche per chi ha ammirato lato pista le acrobazie dei nostri atleti”.

Alla tappa di Sestriere sarà presente Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, in qualità di Official Green Carrier. Grazie alla proficua partnership siglata con Sestriere per la stagione internale 2023/2024, chi raggiunge il comprensorio Vialattea viaggiando con Trenitalia (Frecciarossa, Intercity e Regionale), potrà usufruire di un significativo sconto fino al 25% su varie tipologie di skipass (giornaliero, due giorni o 6 giorni). L’iniziativa è valida per tutta la stagione invernale. La tappa di Sestriere del 105 XMasters Winter Tour sarà l’occasione per ricordare che il treno è un mezzo sostenibile, conveniente e comodo per raggiungere anche le località sciistiche di Vialattea.

Ad accompagnare le discese nel comprensorio ci sarà anche Jeep, che porterà sulle piste il suo Wrangler Phev Sahara 4xe e la gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid, per un’esperienza unica di test drive sulla neve.

Immancabile il divertimento del Village di 105XMasters, in compagnia di Radio 105 e con la presenza di Moko, dj Comollo e Mauro Dell’Olio, che riporta sulle cime delle Alpi piemontesi musica per tutto il giorno, dj set, intrattenimento con animatori, ballerini di hip hop e l’atteso après-ski al Gargote Fashion Cafè.

Dopo questo weekend il Village traslocherà e terminerà il 9 e il 10 marzo a Moena. Qui oltre a sci e snowboard, protagoniste saranno anche le bici da neve: 105XMasters ingloberà infatti una tappa del Campionato Europeo di Snowbike, gara agonistica organizzata con il supporto di vari club di appassionati di Skibike, Snowscoot e Snowtrike.

Lo special guest di questa edizione 2024 di 105XMasters è Aaron Durogati, pluripremiato campione di parapendio che si è già esibito all’evento inaugurale a Canazei e che tornerà al Village di 105XMasters per la tappa conclusiva di marzo a Moena.

105XMasters è un evento organizzato da Skills Comunicazione in collaborazione con Radio 105, Trenitalia, Jeep, Kappa e King.