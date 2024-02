Trasferta calabrese per l’Associazione di Storia Contemporanea A Lamezia Terme

148 Letture Associazioni

Si è appena conclusa una significativa trasferta dell’Associazione di Storia Contemporanea in Calabria.

Il presidente dell’ente, professor Marco Severini (Università di Macerata), è stato invitato a Lamezia Terme dalla presidente del locale Soroptimist, avvocata Rachele Iovene, per un pomeriggio di studi che ha coinciso con l’apertura dell’anno sociale del club lametino.

L’occasione è stata offerta dalla presentazione di una delle ultime monografie del prof. Severini, “Alda Da Rios fondatrice del Soroptimist Club” (Aras, 2022), opera che è stata al centro di un lungo intervento moderato dalla professoressa Stefania Mancuso (Unical) a cui hanno preso parte le rappresentanti dei Soroptimist calabresi, tra cui l’avvocata Adele Manno, socia del club catanzarese e vicepresidente nazionale di Soroptmist International; l’evento si è tenuto nella sala gremita del Circolo di Riunione (una delle più prestigiose sedi culturali e ricreative), alla presenza del sindaco e del vice-sindaco del centro lametino.

Alda Da Rios, che fondò a Milano il 20 ottobre 1928 la prima sezione italiana del Soroptimist, ha costituito un rilevante punto di riferimento per l’associazionismo femminile primonovecentesco: figlia di un fotografo che aveva indossato la camicia rossa nel 1860 in Sicilia, intellettuale poliglotta, Alda ha affrontato le disavventure della vita (rimase vedova con tre figli pochi anni dopo il matrimonio) sorretta da quei valori (qualità, armonia, servizio) che sono alla base del sodalizio femminile fondato nel 1921 in California da Violet Richardson Ward Rossi De Rios (1878-1951).

“La sua visione di creare un ambiente dove le donne possano unirsi, collaborare e sostenersi a vicenda – ha sottolineato la presidente Iovene – è il cuore pulsante della nostra comunità soroptimista”. Il professor Severini ha voluto tratteggiare alcuni tratti di una figura moderna, ingiustamente dimenticata: “In fin dei conti, l’impegno di Alda si è svolto alla luce di quei principi – la presa di coscienza, il sostegno e l’azione – su cui si basa l’attuale impegno soroptimista. Un impegno che va rafforzato perché la società italiana sta scivolando pericolosamente indietro sul tema della parità di genere”.

La trasferta del presidente associativo ha costituito un modo per rafforzare i legami con il Soroptimist International, dopo le iniziative tenutesi nelle principali località italiane nel corso del 2023, e per gettare nuove basi per collaborazioni future.

Al termine della serata, arricchita da numerosi interventi da parte del pubblico, e prima della consegna degli omaggi, la presidente Iovene ha inteso ringraziare tutte coloro che si sono adoperate per la riuscita dell’evento, a partire dalla socia Maria Francesca Greco.