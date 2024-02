“Fermate gli abbattimenti, esistono diversi metodi per salvare alberi e strade” Intervento del Comitato Alberi in città sulla situazione a Senigallia

Associazioni

…e pensare che è già stata presentata all’UNESCO la richiesta per fare riconoscere il pinus pinea patrimonio dell’umanità! E sì, mentre il comune di Senigallia sta cercando di eliminare il maggior numero possibile di pini che caratterizzavano la nostra città, si sta decidendo se questa specie di albero possa essere ritenuta persino “patrimonio dell’umanità”.

Perché si tratta di un albero che dona benessere, bellezza, ombra e frescura a tutti coloro che vivono o passeggiano sotto la loro chioma, è parte del nostro paesaggio e della nostra vita. La sovrintendenza delle Marche che dovrebbe tutelare il paesaggio, interpellata più volte, non ha fatto nulla per bloccare questo scempio, ma ora nella vicina città di Fano ha appena fermato un ennesimo progetto di eliminazione di alberi perché “caratterizzano il paesaggio”! (Forse qualcosa sta cambiando).

Alcune vie di Senigallia invece, in particolare Viale Anita Garibaldi, sono stati trasformate e stravolte mutate in anonime vie con piantine alte 5 cm oppure con alberi (!) di diametro di 5 cm. Non sappiamo cosa sopravvivrà alla calura della prossima estate e comunque non faranno mai ombra; al momento il paesaggio sembra quello di una via del gioco del Monopoly con un centinaio di cartelli. I segnali stradali, infatti, sono tantissimi, però mancano i cartelli agli incroci che indichino il nome del viale: forse perché strideva troppo con la realtà il nome della famosa eroina Anita Garibaldi, inoltre con“viale” ! Fermate gli abbattimenti, nel 2023 esistono diversi metodi per salvare alberi e strade, è ora di adottarli anche a Senigallia. Salviamo il nostro paesaggio!

da: Comitato Alberi in città