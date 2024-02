Filt Cgil Marche sul tema aeroporto: “Preoccupati per la rinuncia di Aeroitalia” "Occorre andare oltre i voli di continuità e attuare il piano industriale presentato dalla società di gestione dello scalo"

253 Letture Associazioni

Aeroporto: Filt Cgil Marche preoccupata per la rinuncia di Aeroitalia al bando di gara di Enac sui voli di continuità e per la prospettata procedura di urgenza per individuare il un nuovo soggetto. “E’ una situazione che ci lascia perplessi – dichiara Valeria Talevi, segretaria generale Filt Cgil Marche – , i veri soggetti lesi da tutto questo bailamme sono i marchigiani e i lavoratori dello scalo e di tutto l’indotto”.