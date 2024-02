“A San Valentino ditelo con i fiori a km zero dei vivai delle Marche” Indagine Coldiretti, gli innamorati preferiscono il bouquet

Fiori per la Festa degli Innamorati, un modo per festeggiare al meglio San Valentino con la propria dolce metà e per dare una mano a un settore che nelle Marche conta oltre 500 aziende.

Omaggio floreale che, secondo un’indagine online condotta dal sito www.coldiretti.it sui doni preferiti per la festa degli innamorati, viene scelto da oltre un italiano su due (52%) e preferito a cioccolatini (30%), capi di abbigliamento (13%) e gioielli (5%).