Nelle AST delle Marche 22 posti per operatore sociosanitario Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato. Domande entro l'11 marzo 2024

101 Letture Cronaca

Scadrà il prossimo 11 marzo 2024 il termine per la presentazione delle domande per partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 22 posti di operatore socio-sanitario (area degli operatori – ruolo socio-sanitario).

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://astancona.selezionieconcorsi.it