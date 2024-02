Presentato il percorso sperimentale 4+2 promosso dal ministero dell’Istruzione Possibilità anche per le Marche - VIDEO di Alberto Olivieri

114 Letture Cronaca

Presentato il percorso sperimentale 4+2 promosso dal ministero dell’Istruzione ed attivo anche nelle Marche.



Alberto Olivieri per Senigallia Notizie ha realizzato un video con interviste in cui si spiega nel dettaglio questa nuova opportunità per le Marche.