AOS celebra 30 anni di attività in favore della comunità di Senigallia e valli Misa e Nevola L'Associazione Oncologica Senigalliese da tre decenni svolge un ruolo chiave nel sostegno a tutti i malati di tumore

Punto di riferimento a livello sociale e realtà su cui fare affidamento in caso di necessità: dal 1994 l’Associazione Oncologica Senigalliese Valli Misa e Nevola ODV offre gratuitamente assistenza medica, psicologica e infermieristica a domicilio a coloro che devono affrontare la difficile lotta contro i tumori. In questo 2024 l’Associazione guidata dal Dott. Paolo Quagliarini celebra il suo 30° anno di attività: un’occasione importante per valorizzare l’impegno quotidiano in favore dei malati e dei loro familiari che possono usufruire di prestazioni sanitarie gratuite 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Ogni giorno il personale dell’Associazione Oncologica Senigalliese svolge la propria attività nei territori delle valli del Misa e del Nevola. La missione dell’AOS è chiara: al centro vi è l’attenzione, il rispetto e l’impegno concreto verso le fasce più deboli della popolazione. Attraverso il lavoro di equipe l’assistenza viene effettuata in accordo con i medici curanti del malato.

Il Team dell’AOS è composto da: un Medico Specialista, un Coordinatore, quattro Infermieri professionali, un Operatore Socio Sanitario, due psicologhe, un nutrizionista, un assistente spirituale e numerose volontarie. La psicologa sostiene emotivamente il paziente e il suo nucleo familiare durante la malattia mentre l’infermiere effettua le prestazioni infermieristiche in base alle indicazioni del medico e – quando necessario – anche più volte nella stessa giornata, consigliando alla famiglia comportamenti ed azioni da compiere a sostegno del malato.

L’AOS è una realtà sociale della quale fanno parte anche i volontari, adeguatamente formati dalla psicologa per l’assistenza al malato oncologico e alle relative famiglie.

Una realtà in cui sono presenti dei valori imprescindibili, a partire dalla solidarietà e dalla volontà di contribuire a creare un contesto il più sereno e affettivo possibile, prendendosi cura anche delle necessità delle famiglie dei malati oncologici, sensibilizzando in tal senso l’opinione pubblica per mezzo di campagne di comunicazione e informazione, oltre a dar vita a iniziative e incontri sul territorio in cui opera dal 1994.

Paolo Quagliarini, Presidente AOS, dichiara: “Durante la mia presidenza, iniziata nel 2008, l’Associazione si è ulteriormente sviluppata fino a raggiungere lo standard attuale con attestati di stima e soddisfazione da parte di tutta la cittadinanza e delle autorità del settore, con la collaborazione di Rossana Berardi, Prof. Ordinario di Oncologia presso l’Università Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, della quale fa parte anche il Presidio Ospedaliero Pediatrico Salesi”.

I 30 anni di attività saranno celebrati in una serata evento in programma venerdì 16 febbraio alle 21 al Teatro La Fenice di Senigallia. Nel corso del concerto “Insieme per l’AOS: 30 anni di AOS” saliranno sul palco numerosi artisti che faranno emozionare il pubblico con brani musicali.

L’Associazione Oncologica Senigalliese offre un servizio di assistenza sanitaria gratuito, per il quale sono necessari contributi e donazioni da parte di tutti coloro che si sentono di condividerne la visione e la missione sociale. Di seguito i riferimenti per effettuare una donazione in favore dell’Associazione:

C/C Postale n. 16392607

Codice Fiscale 92008390426

Codice IBAN: IT51P0306921302100000003329

INTESA SAN PAOLO

Codice IBAN: IT82R0623021300000030530828

CREDIT AGRICOLE ITALIA Spa