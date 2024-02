Da Senigallia a Sanremo: Nenella Impiglia e Giuseppe Filloramo “inviati della moda” Commenteranno i look, intervisteranno cantanti e vip, parleranno di tendenze e come sempre non risparmieranno nessuno!

Dopo il successo della loro trasmissione estiva su Radio Arancia, trasmessa in diretta tutti i venerdì di luglio dello stabilimento balneare Hawaii Beach insieme a Luigi Brecciaroli, Nenella Impiglia, giornalista di moda e personaggio televisivo e Giuseppe Filloramo direttore artistico e stylist, mercoledì 7 febbraio approderanno a Sanremo, dove, proprio durante le giornate clou della kermesse canora più importante d’Italia, trasmetteranno in diretta dalla città dei fiori sulle frequenze di Radio Arancia, 2 puntate speciali sulla moda e lo stile.

Commenteranno i look, intervisteranno cantanti e vip, parleranno di tendenze e come sempre non risparmieranno nessuno!

Le puntate saranno anche in diretta social.

Nenella Impiglia, in qualità di giornalista, è stata invitata anche al voto ed esprimerà la sua preferenza proprio in una delle serate più emozionanti del festival: quella dei duetti.

“Sono davvero felice di condividere questa nuova avventura con Giuseppe” dice Nenella “abbiamo un grande feeling e ci divertiamo da morire insieme, e questa è senza dubbio la nostra forza!”

I due amici amanti della moda approfitteranno della loro permanenza a Sanremo per documentare tutto e riportare nelle Marche un resoconto video che verrà condiviso sul web.