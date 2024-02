La Val Mivola a Milano per la BIT e al Villaggio Marche a Sanremo nei giorni del Festival 2024 Due importanti appuntamenti per la promozione del marchio turistico dei Comuni delle Valli Misa e Nevola

Doppio importante appuntamento promozionale per la Val Mivola, il nuovo brand turistico del territorio che comprende i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra De Conti e Trecastelli.

Alla Borsa Internazionale del Turismo BIT di Milano, la classica manifestazione alla quale partecipano visitatori e qualificati operatori nazionali ed internazionali, si è svolto un incontro nello stand della Regione Marche dedicato alla nuova forma di aggregazione turistica della Val Mivola alla presenza dell’Assessore Regionale alla Cultura Chiara Biondi, del Presidente dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone Dario Perticaroli del neo Assessore alla Promozione Turistica dell’Unione Massimo Corinaldesi e del Dirigente del Servizio Promozione Turistica dell’Unione Paolo Mirti. Tutti i relatori hanno sottolineato l’importanza di questa forma di aggregazione che in un mercato turistico sempre più competitivo mette in rete risorse preziose formando un nuovo qualificato soggetto in grado di proporre un’offerta plurale.

Il Presidente e l’Assessore hanno ricordato gli eventi promozionali della Val Mivola nel 2024, Mi Vola il Gusto l’11-12 18-19 25-26 maggio ed Borghi di Velluto da giugno a settembre, e le azioni promozionali in corso di esecuzione tra le quali quella in collaborazione con la Camera di Commercio italiana di Nizza finalizzata a puntare sul turismo francese che, come sottolineato dal Presidente dell’A.T.I.M. Marco Bruschini, rappresenta un segmento in forte ascesa nelle Marche.

L’altro importante appuntamento promozionale al quale ha partecipato la Val Mivola è stato nel Villaggio allestito dalla Camera di Commercio delle Marche, con il contributo della Regione Marche e il coordinamento di ANCI, a Sanremo per promuovere i nostri territori in occasione della grande manifestazione canora del Festival di Sanremo 2024.

I due punti espositivi, uno all’interno di Villa Ormond e l’altro a poca distanza dal Teatro Ariston, porteranno alla ribalta sanremese un assaggio visivo delle eccellenze turistiche e culturali marchigiane. Dal 6 al 10 febbraio verrà messa in atto la promozione dei piccoli borghi, delle tradizioni enogastronomiche, dei luoghi della cultura, oltre che delle peculiarità del nostro mare e delle nostre colline attraverso la distribuzione di materiale informativo e la proiezione di immagini video della Val Mivola.

“Le recenti tendenze del turismo nazionale ed internazionale – sottolinea il Presidente dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone Dario Perticaroli – dimostrano che gli antichi borghi rappresentano una grande attrattiva per i visitatori nazionali e stranieri e questo ci incoraggia a proseguire con rinnovato vigore nella promozione del nuovo brand”.

“Ho di fronte una sfida impegnativa – dichiara il neo Assessore alla Promozione Turistica dell’Unione Massimo Corinaldesi – ma sono ben consapevole che il nostro è un territorio di straordinaria ricchezza capace di offrire affascinanti itinerari artistici, ambientali, spirituali ed enogastronomici”.

