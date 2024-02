L’IIS “Corinaldesi-Padovano” accede alla seconda fase del progetto “Mad for Science” Solamente cinquanta gli istituti selezionati a livello nazionale

Pazzi per la scienza! Così ci piace pensare i nostri studenti e i docenti che con passione e entusiasmo ogni giorno accompagnano ragazze e ragazzi nello studio delle materie di indirizzo. In particolare quest’anno il corso “Chimica e Biotecnologie Ambientali” ha deciso di candidarsi per il concorso “Mad For Science 2024” bandito dalla Fondazione Diasorin.

La fondazione organizza da ormai otto anni questo contest di grande spessore scientifico a cui possono partecipare le scuole secondarie di secondo grado, Licei ed Istituti Tecnici. Le candidature pervenute da tutta Italia hanno già subito una prima valutazione e il Corinaldesi Padovano è risultato tra le cinquanta scuole che potranno continuare la competizione con il progetto presentato!

Le scuole che hanno superato la selezione avranno tre mesi di tempo per mettere a punto in modo completo il proprio progetto legato, in questa 8^ edizione, a come le “Biotecnologie rosse, gialle e bianche possano aiutarci a salvaguardare la Salute delle persone e del pianeta”. Nel “codice colore” delle biotecnologie, quelle “rosse” trovano applicazione nel campo della medicina e della salute, quelle “gialle” sono legate all’alimentazione e alla produzione di alimenti, mentre le “bianche” sono legate ai processi industriali.

I ragazzi coinvolti sono 4 studentesse e studenti della classe 4 ITBA e il progetto verrà poi esteso a tutta la classe, che sarà successivamente coinvolta nel tutoraggio dei ragazzi del terzo anno del medesimo indirizzo di studi, quello del Chimico Biologico Ambientale, in un percorso di peer tutoring.

Tale progetto mette in evidenza la passione per le scienze della vita, il lavoro di squadra e il talento ed è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come iniziativa di valorizzazione delle eccellenze delle Scuole Secondarie di Secondo grado.

Già lo scorso anno la scuola si era candidata a questo prestigioso concorso, ma senza successo. La tenacia delle docenti, che hanno creduto nell’importanza di questa competizione per ampliare l’offerta formativa e valorizzare le eccellenze del nostro istituto nel campo della Chimica, e’ stata premiata e già questo risultato è lusinghiero.

La referente del Progetto è la prof.ssa Massacci, che insieme alle Prof.sse Mecarelli e Protopapa rivestono all’interno dell’istituto Corinaldesi Padovano il ruolo di Insegnanti Tecnico Pratici di Laboratorio di Chimica: l’insegnamento delle materie professionalizzanti in un istituto tecnico avviene con la costante compresenza di docenti di laboratorio che affiancano i docenti curricolari per un tempo medio di ben 9 ore alla settimana, al triennio, negli indirizzi tecnologici.

La prof.ssa Cianfruglia, docente curricolare di Chimica, completa il team che, con dedizione, sta attuando tutte le attività necessarie allo svolgimento del progetto, molto ambizioso e sfidante: una grande opportunità per imparare attraverso le attività tecnico pratiche, che servono a consolidare e mettere in pratica le conoscenze teoriche alla base del sapere, per un apprendimento laboratoriale delle materie STEM su cui tanto punta il nostro Paese, che ha di recente finanziato gli istituti scolastici per potenziare queste competenze a tutti i livelli di istruzione.