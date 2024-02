US Pallavolo Senigallia in Final Four di Coppa Marche: storico Banco Marchigiano Subissati Match dalle mille emozioni col Lucrezia, che si arrende al golden set. Sabato di nuovo campionato per femminile e maschile

È “Final Four” per il Banco Marchigiano Subissati in Coppa Marche. Dopo una battaglia vera al palasport di Campo Boario contro l’Apav Lucrezia, le nero-azzurre per la prima volta nella storia dell’US Pallavolo Senigallia approdano alle finali di coppa.

Obiettivo centrato lottando e soffrendo, raggiungendo l’obiettivo solo al golden set.

Lucrezia infatti, team di alto spessore frutto di un’ampia selezione con giocatrici esperte (tra cui un centrale della US formata nel vivaio nero-azzurro) era arrivata a casa Boario con l’intenzione di stravolgere il 2-3 di gara 1.

E alla fine del match regolare, è riuscita a riequilbrare la situazione chiudendo con un 2-3.

Ma nel golden set le ragazze di Paradisi e Mazzoli hanno spento ogni velleità avversaria alzando una saracinesca a muro (ancora una volta scientifiche e spettacolari le chiusure di Sara Lombardi ma vanno applaudite pure un paio di prodezze della giovane Gordon) e distribuito intelligentemente il gioco con la regista Pagnetti.

Posta in palio alta e clima teso con due cartellini gialli, una eccessiva tolleranza del duo arbitrale per le doppie avversarie (nel complesso però buona la direzione di gara).

Parziali finali: 31-33 25-11 16-25 25-17 10-15 Golden Set 15-10.

Sabato 3 febbraio alle 21 al palas di Corinaldo in via del Burello arriva la Virtus Fano nel campionato di serie C.

Sabato in campo anche la Security Tape in Prima Divisione maschile: inizio alle 20.30 alla palestra Leopardi.