Rifacimento di ponte Garibaldi a Senigallia: il progetto di Anas a breve sarà reso pubblico Ministero Infrastrutture e Trasporti fa sapere: programmata la presentazione in Regione Marche per venerdì 2 febbraio 2024

Sarà presentato il prossimo 2 febbraio in Regione Marche il progetto per il rifacimento e la messa in sicurezza del ponte Garibaldi sul fiume Misa, danneggiato dall’alluvione del 15 settembre scorso (2022 ndr).

Il progetto è stato sviluppato da Anas secondo le indicazioni del vice Commissario Babini, e i lavori potranno iniziare al termine dell’iter autorizzativo. L’intento è iniziare il prima possibile, pertanto sarà necessario procedere celermente con le autorizzazioni locali.

L’intervento, particolarmente sentito dalla popolazione, ha un costo stimato di circa 2 milioni di euro.

E’ quanto ha annunciato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, proprio nel giorno in cui si è diffusa la notizia che l’ingegner Babini ha dichiarato di aver sollecitato Anas alla presentazione del progetto per la ricostruzione del ponte Garibaldi di Senigallia e il consigliere regionale Mangialardi ha commentato tali affermazioni sottolineando come i tempi annunciati per la consegna dell’opera saranno difficilmente rispettati.

Ponte Garibaldi, danneggiato dall’impeto delle acque del Misa, fu chiuso nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2022 e mai più riaperto, finchè fu demolito tra fine ottobre e inizio novembre 2023. Da luglio 2023, una passerella ciclopedonale provvisoria garantisce il transito tra le due sponde del Misa a pedoni e ciclisti, mentre per il traffico veicolare è venuto a mancare da allora un vitale collegamento nel centro storico di Senigallia, ora servito solo dal ponte Angeli dell’8 dicembre 2018 e da ponte Perilli, lungo la Statale Adriatica.

(Nella foto una fase della demolizione del vecchio ponte Garibaldi)