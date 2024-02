Successo per la scuola Mercantini alle fasi regionali della FIRST LEGO League Challenge Studentesse e studenti hanno ottenuto due importanti premi

Due premi importanti a segnare la prima esperienza del gruppo TecnoMercantini che, sabato 27 gennaio 2024, accompagnato da due coach, ha affrontato a Fermo la fase regionale della FIRST® LEGO® League Challenge.

Premio “Stella Nascente” che viene assegnato a un team che si è fatto notare dai giudici e da cui ci si aspettano grandi cose in futuro.

Ma soprattutto il “Premio oltre la robotica”, assegnato ai migliori progetti innovativi, istituito in collaborazione con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione. Una candidatura importante per i ragazzi, i coaches e la Scuola.

Ma che cos’è FIRST® LEGO® League Challenge? E’ una sfida mondiale di scienza e robotica per squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni.

Ci sono diversi obiettivi: progettare, costruire e programmare robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale (quest’anno l’arte) per cercare soluzioni innovative. La manifestazione richiede ai suoi partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i criteri caratteristici del protocollo scientifico su una problematica attuale.

FIRST® LEGO® League Challenge non è solo robotica. Oltre ad appassionarsi alla scienza divertendosi, i ragazzi acquisiscono conoscenze e competenze utili al loro futuro, le famose soft skills… Le squadre devono inoltre dimostrare di seguire i valori fondamentali di FIRST® LEGO® League, che richiedono ai ragazzi la capacità di lavorare in gruppo e di rispettare gli altri partecipanti.

La sfida è uguale in tutto il mondo e attualmente sono coinvolte 100 nazioni distribuite sui 5 continenti.

Alla fase regionale di Fermo erano presenti 21 squadre composte principalmente da scuole secondarie di secondo grado e solo da due istituti comprensivi delle Marche; la Mercantini era l’unica rappresentante delle scuole secondarie di I grado della provincia di Ancona.

Un’avventura ambiziosa a cui hanno partecipato 8 ragazzi dalla prima alla terza secondaria di primo grado, con l’aggiunta di un ex studentessa.

Una prima esperienza tanto difficile quanto stimolante: è la scuola che valorizza il problem solving, il lavoro cooperativo, le soft skills, la ricerca di una crescita personale al di là delle conoscenze didattiche.