Ciccioli (FdI): “La sanità marchigiana ancora una volta sopra la media nazionale” Il consigliere regionale commenta i dati rilasciati dalla Fondazione Gimbe riguardo la percentuale di infermieri nelle Marche

270 Letture Politica

“Un dato che incoraggia, ma francamente rappresenta solo una base di partenza per fare meglio. E l’implementazione del nuovo Piano Socio Sanitario e i fondi della Missione Salute del Pnrr per le Marche contribuiranno ad aumentare la sanità in modo capillare in tutti i territori”. Questo il commento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione permanente ‘Sanità’, Carlo Ciccioli, in merito ai dati del monitoraggio relativo allo stato di avanzamento della Missione Salute del Pnrr della Fondazione Gimbe.