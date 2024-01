Raffineria Api Falconara, WWF parte civile per disastro ambientale Secondo l'associazione sarebbero stati compiuti vari reati ambientali

Il WWF Italia, all’udienza del 18 gennaio, ha depositato con l’avv. Tommaso Rossi la costituzione di parte civile nel processo contro i vertici di API di Falconara per disastro ambientale e altri gravi reati, che coinvolgono anche un ex dirigente dell’ARPAM.

Come risulta dalla lettura dei capi di imputazione e dalle numerose indagini compiute, gli imputati avrebbero concorso a causare un disastro ambientale, violando all’interno della Raffineria Api in maniera sistematica le prescrizioni contenute nella AIA e nei pareri allegati, nonché nel decreto ministeriale per la messa in sicurezza, cagionando una grave e irreversibile compromissione delle acque, dell’aria, e di estese porzioni di suolo e sottosuolo.

In particolare sarebbero state compromesse e gravemente contaminate da idrocarburi le acque superficiali, e mediante scarico delle acque degli impianti in mare Adriatico, trasferendo il MTBE (additivo del benzene gravaemente contaminante) e altri metalli, cloruri, benzene e idrocarburi all’interno dalle matrici ambientali interessate (acque sotterranee, acque superficiali, terreni, acque reflue delle raffineria) all’intero ecosistema, dove persiste fino ad entrare nella catena alimentare.

La contaminazione delle acque sotterranee si sarebbe diffusa, tramite le acque di falda, fino al fiume Esino e al Mare Adriatico.

Tali comportamenti sarebbero stati posti in essere dal 2017 al giugno 2022, con effetti perduranti a tutt’oggi, mediante un processo di diffusione incontrollata nell’ecosistema di inquinanti pericolosi per l’ambiente e per l’uomo.

“I reati contestati agli imputati, infatti, tra cui quello di disastro ambientale, di getto pericoloso di cose, di combustione e gestione illecita di rifiuti fino addirittura a quello di lesioni personali colpose per i danni alla salute dei cittadini, oltre ad illeciti contro la P.A.” – secondo l’avvocato Tommaso Rossi- “pongono in capo alla Associazione costituenda parte civile il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato e in corso di causazione alla salute pubblica e all’ambiente, oltre che alla propria immagine e reputazione, in quanto condotta contraria alle finalità statutarie dell’associazione”.

Sabato 27 il WWF Marche sarà presente alla grande manifestazione #FermiamoilDisastroAmbientale che si terrà a Falconara alle 15,30, con una delegazione guidata da Tommaso Rossi.