Aperte le iscrizioni nelle Marche per i Licei del Made in Italy L'assessore Biondi: “Importante novità nell'ambito dell’offerta formativa a beneficio dei nostri studenti”

341 Letture Cronaca

Dal 23 gennaio nelle Marche ci si può iscrivere al Liceo del made in Italy: la Giunta regionale, nel corso dell’ultima seduta, ha integrato l’offerta formativa e approvato lo schema di accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la Regione per l’attivazione dell’indirizzo ‘Liceo del made in Italy’, già a partire dall’anno scolastico 2024/2025, nei licei che ne hanno fatto domanda.