In scena a Senigallia il kolossal teatrale “La Divina Commedia Opera Musical” Al Teatro La Fenice da giovedì 25 a sabato 27 gennaio 2024

167 Letture Cultura e Spettacoli

Il cartellone del Teatro La Fenice di Senigallia promosso da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e in collaborazione con Compagnia della Rancia, propone giovedì 25 gennaio in abbonamento, e fuori abbonamento venerdì 26 e sabato 27 gennaio, il riallestimento del kolossal teatrale “La Divina Commedia Opera Musical” spettacolo con musiche di Marco Frisina e testi di Gianmario Pagano e Andrea Ortis che firma anche la regia prodotto da MIC Musical International Company.

In un viaggio senza tempo che va avanti da più di sette secoli, l’opera dantesca continua a essere la più potente descrizione dell’animo umano, per peccati, debolezze, paure e ossessioni. Il Dante viaggiatore in scena diventa la proiezione fisica della sua voce e rappresenta la maturità poeta che, a metà della sua vita, ha trovato salvezza nella scrittura.

Dopo il successo delle precedenti stagioni, con oltre 800.000 spettatori e 500.000 studenti che hanno assistito a rappresentazioni sui principali palchi, la “Divina Commedia” torna in un nuovo, emozionante allestimento teatrale con un cast strepitoso, fondendo molteplici linguaggi espressivi nel segno tracciato dal padre della lingua italiana, videoproiezioni imponenti e sorprendenti effetti speciali.

Le scenografie dello spettacolo sono di Lara Carissimi, le coreografie di Massimiliano Volpini, light designer è Valerio Tiberi, visual designer Virginio Levrio, sound designer Emanuele Carlucci, mentre la direzione tecnica è di Gabriele Moreschi, la produzione di MIC Musical International Company.

Informazioni e biglietti: biglietteria del Teatro La Fenice (071/7930842 e 335/1776042). Biglietti anche nelle biglietterie del circuito AMAT e su vivaticket.com. Info AMAT 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 21