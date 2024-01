Il Lions Club Senigallia dà il benvenuto al nuovo membro Andrea Pierpaoli La presidente Pelliccia: "Il Lions Club Senigallia cresce sempre di più con l’importante presenza di tante competenze"

217 Letture Associazioni

Condivisione e familiarità sono stati gli elementi principali che hanno caratterizzato l’ingresso di Andrea Pierpaoli al Lions Club Senigallia presentato da Lorenzo Fabrizi, stimato Ingegnere e Direttore di Produzione del Gruppo Fiorini Packaging, ideatore e promotore di importanti progetti tra cui quello ideato e realizzato per la pianificazione e minimizzazione dei set up in produzione, premiato al Sap Now come Premio speciale innovativo.

Attualmente è Direttore dell’ASCAM. Appassionato di teatro, scultura e archeologia, Andrea Pierpaoli è molto impegnato nel sociale soprattutto con i ragazzi e nel sostegno della Lega Italiana della Fibrosi Cistica ed è stato accolto con entusiasmo nel Lions Club insieme alla sua bella famiglia.

La Presidente del Lions Club Senigallia Simonetta Pelliccia nel corso del suo intervento, ha sottolineato come il suo entusiasmo e i suoi valori contribuiranno certamente al benessere di tutta la comunità.

“Il Lions Club Senigallia cresce sempre di più – ha affermato la Presidente Simonetta Pelliccia – con l’importante presenza di tante competenze e con la voglia di tutti i soci di mettersi al servizio della collettività con le proprie esperienze e professionalità”

Nel corso della serata spazio anche alla Storia dell’Aeronautica Militare Italiana che ha compiuto 100 anni, presentata dal Generale Loriano Petri, Generale di brigata Aerea, pilota militare e Istruttore di Volo e dal Capitano Stefano Romagnoli, Pilota Professionista e attualmente direttore dei corsi teorici presso la scuola di Fano e di Napoli e docente di Human Performance Limitation nel corso di Laurea in Scienze e Tecnologie dei trasporti presso l’Università Giustino Fortunato.

Dopo un breve cenno storico dalla Regia Aeronautica e ai centri di eccellenza tecnologica come Aerfer e gli scenari internazionali come il Congo nel 1961, la Bosnia nel 1993 e l’Afghanistan nel 2014, si sono soffermati sulla presenza dell’Aeronautica Militare nel nostro territorio, Jesi, non più attivo, Falconara, Fano e Loreto.

Interessante scoprire che proprio Senigallia ha visto nascere il primo Aeroporto delle Marche più di un secolo fa nella zona che oggi è conosciuto come il Parco della Pace, una bella storia della nostra città.