“Frodi e raggiri agli anziani, la Regione finanzi gli sportelli antitruffa” A presentare la richiesta sono stati CNA Marche e CNA Pensionati Marche

“Di fronte al fenomeno dilagante delle truffe e dei raggiri informatici, la Regione finanzi in modo adeguato la nuova legge, approvata all’unanimità il 25 settembre 2023, che prevede la promozione e l’istituzione di sportelli antitruffa per gli anziani vittime di reati contro il patrimonio mediante frode”. La richiesta è stata avanzata da Cna Marche e Cna Pensionati Marche a Pesaro, in occasione dell’iniziativa contro le truffe organizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.