“Condominio di via Perugino, importante segnale impegno di Erap a sostituire caldaia” Codici Ancona: "Continueremo a vigilare a Senigallia per tutelare gli inquilini dell'edificio alla Cesanella"

230 Letture Cronaca

La recente mobilitazione degli assegnatari degli alloggi Erap situati in via Perugino a Senigallia, supportati dall’associazione Codici tramite la delegazione di Ancona, ha prodotto un risultato che fa ben sperare.

Il riferimento è all’intervento immediato annunciato dall’Ente per la sostituzione della caldaia, che da tempo sta dando problemi tra guasti e funzionamento a singhiozzo.

“Inizialmente – ricorda Massimo Guido Conte, Segretario di Codici Ancona – Erap aveva manifestato la sua reticenza a un intervento risolutivo, sottolineando le onerose spese coinvolte, come dichiarato dal Direttore Franco Ferri. Tuttavia, grazie alla pressante richiesta degli assegnatari ed all’azione della nostra associazione, la situazione è radicalmente cambiata.

Il Presidente di Erap Marche, Saturnino Di Ruscio, ha annunciato con fermezza la sostituzione immediata della caldaia, rassicurando gli inquilini sul fatto che l’ordine al fornitore sarà inoltrato nelle prossime ore. Dal canto suo il Comune di Senigallia, tramite l’Assessore con delega ai Servizi alla Persona e Pari Opportunità, ha espresso la disponibilità a un incontro con gli assegnatari per valutare ulteriori interventi ed anche questo è senz’altro un segnale positivo, perché ci sono altre problematiche da affrontare.

La relazione tecnica evidenzia, infatti, altre criticità, come la mancata attivazione dell’impianto fotovoltaico, la mancanza di un addolcitore di acqua e il danno causato al rendimento complessivo dell’impianto. Siamo soddisfatti del primo risultato ottenuto, ma continueremo a stare al fianco dei cittadini di via Perugino che intendono perseguire ulteriori azioni legali per il risarcimento dei danni subiti. La questione va oltre la sostituzione della caldaia e coinvolge diritti fondamentali di famiglie che hanno subito danni significativi”.

L’associazione Codici è a disposizione dei cittadini per fornire supporto anche di fronte a problematiche condominiali, come nel caso di Senigallia. È possibile contattare Codici Ancona inviando un’e-mail a codici.ancona@codici.org o telefonando al numero 3792609884. Lo Sportello Nazionale di Codici è a disposizione dei cittadini all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org o al numero 065571996.

da Associazione Codici