Si concludono gli Open Days promossi dall’IIS “Corinaldesi-Padovano” L'ultimo appuntamento si svolgerà nel pomeriggio di sabato 13 gennaio, dalle ore 15.00 alle 18.00

177 Letture Cronaca

Ultima opportunità sabato 13 gennaio, dalle 15 alle 18 per i ragazzi al terzo anno dell’istruzione secondaria di primo grado e per le loro famiglie, per conoscere i percorsi di istruzione secondaria proposti dall’ IIS Corinaldesi Padovano, il più grande polo tecnico professionale del territorio, che con le sue tre sedi – due a Senigallia e una ad Arcevia- garantisce un’ampia offerta formativa di qualità, che prepara studenti sia al mondo del lavoro che al mondo dell’Università.

Nell’ istruzione Professionale le tre sedi offrono percorsi di meccanica, elettronica, moda, benessere; nell’istruzione tecnica si possono trovare tre indirizzi economici e nel settore tecnologico quattro indirizzi: Chimica, Meccatronica, Informatica e Costruzioni Ambiente e Territorio con la possibilità, al triennio, di accedere a ben sette diverse articolazioni.

Il settore tecnico tecnologico si arricchisce quest’anno di un nuovo percorso: con Deliberazione della Regione Marche è stata infatti definitivamente approvata una nuova articolazione, che va ad ampliare l’offerta formativa dell’istituto . L’indirizzo tecnico tecnologico “Chimica materiali e Biotecnologie”, presente nell’istituto da diversi anni con la articolazione “Biotecnologie Ambientali” dopo il primo biennio, viene oggi arricchito dalla nuova opportunità delle “Biotecnologie Sanitarie”.

Un risultato importante conseguito grazie all’impegno del dipartimento di Chimica dell’Istituto, con la collaborazione del Collegio Ddocenti e del Consiglio di Istituto che hanno portato avanti questa istanza.

La nuova articolazione, prevista già dall’A.s.2024-2025 per gli alunni del corso chimico che si iscriveranno in classe terza, mira a fornire una formazione più specifica per il settore sanitario, introducendo discipline quali Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia. La finalità è quella di arricchire il percorso formativo già presente, che prevede come materie caratterizzanti la Chimica e la Biologia nelle loro varie declinazioni (Chimica Analitica, Biochimica, Microbiologia, ecc..).

Il nuovo corso è destinato a tutti gli alunni che, già formati nelle discipline scientifiche propedeutiche del primo biennio delle scuole secondarie superiori (sia istituti tecnici che licei), sentono una particolare inclinazione per le professioni sanitarie e vogliono pertanto approfondirne alcuni aspetti prima di effettuare le successive scelte a livello universitario e/o lavorativo.

Le competenze che verranno acquisite riguardano la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici, e l’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e le cause delle patologie più comuni. Verranno approfonditi anche gli studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva; verranno, inoltre, analizzate le normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della persona.

Per chi intende proseguire gli studi, la nuova articolazione consentirà l’accesso ai corsi universitari sia triennali (es. Scienze Infermieristiche), che magistrali, che a ciclo unico (es. Medicina, Veterinaria, Odontoiatria) ai quali i nostri diplomati potranno rivolgersi con maggiore sicurezza a partire dall’affrontare i test di ingresso per l’accesso ai sopracitati corsi di Laurea.

Nei prossimi anni è previsto un incremento dei posti disponibili nei corsi delle professioni sanitarie, per fare fronte alla richiesta di laureati in questo settore, soprattutto dopo la pandemia Covid-19; la richiesta annuale di laureati in Medicina e Scienze Infermieristiche si attesta intorno alle 35.000 unità all’anno (fonte Unioncamere e Anpal).

Per chi è interessato ad approfondire invitiamo al prossimo open day, il giorno 13 gennaio 2023 dalle ore 15 alle ore 18.

https://www.corinaldesipadovano.it/

Per altre notizie sulla nuova articolazione e quadro orario:

https://www.corinaldesipadovano.it/orientamento/