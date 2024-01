Caos aeroporto, presentata la proposta di legge per la soppressione dell’Atim Il consigliere regionale Cesetti (Partito Democratico): "Unica soluzione per ripristinare trasparenza ed efficienza"

Come annunciato all’inizio della settimana, il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti ha depositato nella mattinata di venerdì 12 gennaio la proposta di legge, sottoscritta da tutto il gruppo Pd, per l’abrogazione della legge regionale n. 35 del 13 dicembre 2021, con la quale la giunta Acquaroli aveva istituito l’Atim, l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, finita al centro del controverso contenzioso con la compagnia Aeroitalia dopo la cancellazione dei voli dall’aeroporto di Falconara verso Bucarest, Vienna e Barcellona, nonché la manifestata intenzione di interrompere quelli di continuità per Roma, Milano e Napoli assegnati con bando Enac.