Lotteria Italia 2023, nelle Marche oltre 162mila biglietti venduti (+13,7%) I dati confermano il legame degli italiani con questo gioco

128 Letture Cronaca

Vendite in leggero aumento per la Lotteria Italia 2023 nelle Marche, dove i biglietti venduti sono stati 162.760, il 13,7% in più sulla precedente edizione, quando erano stati 143.100.

Va alla provincia di Ancona, riporta Agipronews, il primato di tagliandi staccati, 54.900, il 17% in più rispetto allo scorso anno. Segue per vendite assolute Pesaro-Urbino con 38.840 (+11,5%), poi con 25.260 biglietti c’è Macerata (+10,5%), mentre a Fermo sono stati venduti 23.980 tagliandi (13,3%) e Ascoli Piceno si piazza a quota 19.780 (+14,1%).