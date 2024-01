Incrementate le risorse regionali per i rimborsi relativi alle cure oncologiche Il limite massimo è stato fissato a 3mila euro l'anno per ogni paziente

125 Letture Cronaca

121 mila euro per il 2023, e poi 2 milioni per ciascuna delle due annualità 2024 e 2025: la Giunta Regionale aggiorna i criteri per il rimborso delle spese per le cure oncologiche aumentando in modo significativo le risorse.