In un anno 86 arresti, oltre 900 denunce, 4,3 Kg di stupefacenti e 30mila euro sequestrati I numeri del 2023 della Polizia di Stato in provincia di Ancona

La Questura di Ancona è stata impegnata, nel corso del 2023, su diversi fronti, con l’intento di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, non solo nel capoluogo dorico, ma nell’intera provincia di competenza.

Anche nel corso del 2023 il capoluogo dorico è stato interessato da frequenti operazioni “Alto Impatto”, con il contributo del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, che ha riguardato in particolare i principali quartieri della città, per densità di popolazione e presenza di esercizi commerciali, nonché attenzionati per la presenza di aggregazioni giovanili dedite ad attività illecite e/o comportamenti incivili, ovvero il “Centro”, “Piano San Lazzaro”, “Archi” e nel periodo estivo i controlli si sono spostati sulle zone costiere del litorale, coinvolgendo Falconara Marittima, Senigallia, Numana, Marcelli ecc…