Doppio evento gratuito in vista della chiusura della mostra “Omaggio a Perugino” In programma sabato 6 e domenica 7 gennaio presso la Pinacoteca Diocesana di Senigallia

Vola sull’onda del successo con due eventi gratuiti di chiusura “Omaggio a Perugino” l’esposizione che terminerà il 7 gennaio alla Pinacoteca Diocesana di Senigallia. Un successo di visitatori e di critica, per un progetto realizzato dalla Diocesi di Senigallia col patrocinio del Pontificio Dicastero per la cultura e l’educazione, della Regione Marche e del Comune.

Duplice appuntamento, dunque, per congedarsi da una iniziativa che grazie alla collaborazione di importanti enti prestatori tra cui la Galleria Nazionale delle Marche – Palazzo Ducale di Urbino, ha voluto celebrare il quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci nel 1523.

Primo evento sabato 6 gennaio 2024 alle ore 17, sempre ad accesso gratuito, per “La pala del Perugino e il bacio di Klimt. L’Amore si confronta” tenuto dal prof. Andrea Ippoliti, dove verrà proposta una lettura inedita della Pala di Senigallia del Perugino e de Il Bacio di Gustav Klimt. Rinascimento italiano e Secessione viennese, prospettiva e bidimensionalità, tempera all’uovo su tavola e pittura ad olio su tela, santità e umanità, amore divino ed eros, realismo ed astrattismo: nulla di più distante, verrebbe da dire, ma spesso un aspetto della vita può essere meglio compreso quando viene paragonato al suo opposto. Amore divino e Amore tra gli uomini sono i due fili che segnano le due opere, con i quali verrà tessuta la trama dell’ incontro, davanti alla Pala del Perugino. I presenti, inoltre, si potranno avvalere dell’uso del proprio smartphone per accedere a immagini delle due opere, selezionate e rielaborate, per una più coinvolgente partecipazione.

Secondo evento domenica 7 gennaio quando, sempre alle ore 17 ed a partecipazione gratuita, è in programma l’ultima visita guidata dedicata a “Un maestro del Rinascimento: Perugino nelle meraviglie della Pinacoteca” in cui, accanto ai tesori di storia e arte della galleria, sarà possibile ammirare con particolare attenzione le opere che compongono l’Omaggio a Perugino. Per i due appuntamento non è richiesta prenotazione: accesso consentito sino ad esaurimento posti disponibili.

Gli orari di Omaggio a Perugino. Misericordiae vultus: sino al 7 gennaio: sabato, domenica e festivi ore 9-12/16-19. Ingresso gratuito.