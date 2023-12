“Riqualificare preservando gli alberi: a Senigallia è possibile!” "E' ora di capirlo!"

Riqualificare preservando gli alberi: è possibile !

A Senigallia da tempo la parola riqualificare significa abbattere alberi, ma è ora di capire che è vero l’esatto contrario! Da domani inizierà un altro scempio del patrimonio arboreo della nostra città, in via Marche: noi diciamo BASTA!! In nome della ciclabile si abbattono alberi proprio dove più servono: di fronte alle scuole elementari, zona e giardino frequentati dai bambini e dai loro genitori, che rischia di diventare una bella” padella” per cuocersi al sole.

La scusa è la stessa, cioè le radici sollevano le pietre del marciapiede/pista: è vero ma invece di deleteri, irreparabili e costosissimi abbattimenti, esistono tecniche semplicissime: sollevare le pietre, mettere uno strato di sabbia in cui le radici possono arieggiarsi e riposizionare le pietre ottenendo una pavimentazione, un po’ più elevata (come nel viale accanto), ma stabile e duratura. Ci sono ditte che le hanno messo già in atto in tante città, il nostro Comune avrebbe dovuto farlo da tempo, invece di diffondere la “pinofobia” tra i cittadini, dimostrando di voler preservare le piante, che sono indispensabili, e pesando meno sulle casse comunali (ogni abbattimento costa circa 1000 euro). NON possiamo più permetterci altri abbattimenti di grandi alberi!! Prendiamo esempio dalle città che lo hanno capito, mostrando un’attenzione maggiore per la salute ed il benessere dei cittadini.

Il tempo rimasto per fermare le isole di calore sta scadendo, dicono gli scienziati; dobbiamo invertire la rotta e preservare quanto di più utile e semplice abbiamo già a disposizione per contrastarle: gli alberi!

Comitato Alberi in città