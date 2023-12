Secondo appuntamento a Senigallia per la Rassegna “Perché non possiamo non dirci” "Ambientalisti": giovedì 21 dicembre in Biblioteca Antonelliana

Giovedì 21 dicembre alle ore 17.30 la Biblioteca Comunale “Antonelliana” ospita il secondo appuntamento della Rassegna “Perché non possiamo non dirci”, promossa dall’Associazione di Storia Contemporanea, ANPI e Scuola di pace cittadini.

L’obiettivo della manifestazione è creare un’occasione di incontro e di dialogo con la cittadinanza sui grandi temi del nostro tempo, nella consapevolezza che una maggiore e migliore informazione possano renderci maggiormente preparati ad affrontare le molteplici e cangianti sfide della modernità.

Una di queste sfide è indubbiamente costituita dalla questione ambientale e non c’è bisogno di rifarsi ai risultati della recente Cop 28 o a precedenti Protocolli disattesi per sottolineare quanto essa sia rilevante. Introdotti da Roberto Mancini, Alessia Amato, ricercatrice dell’Università Politecnica delle Marche, e Giovanni Spinozzi, imprenditore di Pierpaoli srl, tratteranno il tema “Perché non possiamo non dirci ambientalisti”.

La Rassegna si prenderà una pausa in occasione delle imminenti festività per poi tornare a proporre i propri incontri ad anno nuovo secondo il seguente calendario: venerdì 12 gennaio, ore 17.30, Biblioteca “Antonelliana”, ore 17.30, Paola Via e Marco Severini tratteranno “Perché non possiamo non dirci cittadini repubblicani”; venerdì 19 gennaio, ore 17.30, Biblioteca “Antonelliana”, ore 17.30, Lidia Pupilli e Orietta Candelaresi, introdotti da Marco Severini, affronteranno il tema “Perché non possiamo non dirci femministi”; chiuderà la kermesse l’incontro di venerdì 2 febbraio, all’Auditorium S. Rocco, ore 18.00, con Emanuela Sbriscia Fioretti e Andrea Franceschini che, introdotti da Daniele Marzi, tratteranno di “Perché non possiamo non dirci pacifisti”.

dagli Organizzatori