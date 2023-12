Coldiretti Marche fa il bilancio di fine anno "Gestiamo oltre il 40% della campagna marchigiana, obiettivo assicurazioni per proteggere colture dal meteo pazzo"

Un anno funestato da meteo avverso che ha avuto come ricaduta una diminuzione generalizzata della produzione agricola a fronte di costi di produzione rimasti ancora alti.

È una situazione delicata quella analizzata da Coldiretti Marche nel corso del consiglio regionale dell’associazione, riunitosi alle Cantine Moroder di Ancona per fare il bilancio di fine anno e per rilanciare le azioni da intraprendere nel 2024 in favore delle aziende agricole.