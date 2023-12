Presentati i nuovi canali social dedicati al patrimonio culturale delle Marche Nuovo logo per Marche Cultura e profili su Facebook e Instagram

Sono stati presentati in conferenza stampa a Palazzo Raffaello ad Ancona il nuovo logo Marche Cultura e i canali social Facebook e Instagram dedicati alla promozione del patrimonio culturale regionale, un progetto di comunicazione avviato dalla Regione Marche in collaborazione con la Fondazione Marche Cultura che prenderà il via nei prossimi giorni.

Presenti l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi, la dirigente della Direzione Attività produttive e Imprese e del Settore Beni e Attività Culturali della Regione Marche Daniela Tisi, il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini e il direttore della Fondazione Francesco Gesualdi.