Prosegue l’omaggio a Perugino a Senigallia Ultime settimane di laboratori didattici con le scuole

84 Letture Cultura e Spettacoli

Ultime settimane di laboratori didattici con le scuole per “Omaggio a Perugino” l’esposizione in corso alla Pinacoteca di Senigallia nel quinto centenario della morte di Pietro Vannucci.

Mentre proseguono le aperture al pubblico sino al 7 gennaio per un evento che ha centrato l’attenzione sulla grande Pala di Senigallia del Maestro del Rinascimento esposto alla Pinacoteca, vanno invece ultimandosi i laboratori. Centinaia e centinaia di alunni, provenienti da tutte le scuole dei comuni del territorio diocesano, dalle primarie, alle secondarie di primo e secondo grado, si sono alternati in queste settimane, dedicandosi ai percorsi di visita specifici loro riservati, sempre a partecipazione gratuita col personale qualificato legato alla Pinacoteca diocesana. Due le tipologie di esperienze che con attenzione gli allievi hanno seguito.

Grazie alla disponibilità del prof. Andrea Ippoliti, infatti, una tipologia di laboratorio didattico è stata incentrata su di un viaggio che partendo dalla bottega dell’artista rinascimentale, vedendo e toccando le materie prime occorrenti per eseguire l’opera, ha visto poi gli studenti ritrovarsi davanti la Pala analizzandone gli aspetti simbolici.

Altra tipologia di laboratorio, invece, più tradizionale con la storica dell’arte Lorenza Zampa ha scelto la visita guidata dedicata ad un maestro del Rinascimento colto nelle meraviglie della Pinacoteca. Soddisfazione anche da parte degli insegnati che hanno accompagnato le scolaresche, per percorsi che hanno affrontato la preziosa tavola del Perugino in maniera innovativa e multidisciplinare. Ora gli ultimi giorni di laboratori, mentre le aperture al pubblico – sempre ad ingresso gratuito – proseguiranno per tutto il periodo natalizio sino al 7 gennaio. L’esposizione, è realizzata col patrocinio del Pontificio Dicastero per la cultura e l’educazione, della Regione Marche e del Comune di Senigallia. Orari Omaggio a Perugino: sino al 7 gennaio: sabato, domenica e festivi ore 9-12/16-19. (Chiuso: giorno di Natale; nel pomeriggio del 24 e 31 dicembre; mattino 1 gennaio).

Ingresso gratuito. Info: Pinacoteca Diocesana di Senigallia 071.7920709 – omaggioaperugino@diocesisenigallia.it