Contest bio a scuola Al Panzini di Senigallia

88 Letture Cronaca

Promuovere la sostenibilità e la qualità nella ristorazione scolastica adattando i menù ai prodotti lo-cali e biologici: è l’obiettivo del contest che si terrà domenica prossima, 17 dicembre, presso l’IIS Panzini di Senigallia.

Un evento unico, dedicato alla promozione dei prodotti biologici delle Marche nelle mense scolasti-che. L’iniziativa, sostenuta dalla Legge 96/2017 e dalla DGR 1776/2018, rientra nel Fondo per le Mense Scolastiche Biologiche della Regione Marche.

L’entusiasmante iniziativa, presentata da Rita Rognoli, agronoma e responsabile de Il Mercato dell’Erbe, si propone di valorizzare l’utilizzo di prodotti biologici nelle scuole, promuovendo la campagna “MangiaBio a Scuola”. La gara che si svolgerà domenica all IIS. Panzini coinvolgerà cuochi e cuoche responsabili della ristorazione scolastica, provenienti dalle aziende che gestiscono i servizi nelle scuole marchigiane o direttamente dai Comuni..

“Domenica ci sarà una gara bonaria, ma sfidante, tra cuochi delle aziende di ristorazione scolastica. Questi professionisti riceveranno un menù con le materie prime, tutte rigorosamente regionali, crean-do piatti che saranno giudicati da una giuria esperta”, spiega Rita Rognoli. L’evento nasce dall’inizia-tiva della Regione Marche, che utilizza fondi ministeriali per promuovere i prodotti biologici locali.

Il contest, incentrato su prodotti esclusivamente regionali, mira a valorizzare le eccellenze delle prin-cipali aziende marchigiane, dai cereali ai legumi, dalle verdure di stagione all’olio.

Rita Rognoli sottolinea l’importanza di promuovere il cibo biologico nelle scuole: “Vorremmo che i bambini, soprattutto in una regione vocata al bio, consumino cibi biologici perchè sono stati coltivati senza l’uso di prodotti chimici di sintesi e pertanto più sani. Questo contest nasce per valorizzare i prodotti locali e adattare i menù scolastici alla disponibilità regionale, per realizzare delle economie di scala locale, dei veri KMZERO, evitando di dipendere da fornitori esterni alla regione con l’impatto ambientale ed economico del trasporto”.

Una seconda fase del contest prevede anche la realizzazione di video ricette dedicate proprio alla ri-storazione scolastica con ricette di nuova proposta a partire dai prodotti dei Distretti Biologici Re-gionali.

Siete invitati a partecipare.