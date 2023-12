Prende il via il primo tour europeo della band senigalliese Maison Dieu Dal 27 dicembre

128 Letture Cultura e Spettacoli

Partirà il 27 Dicembre il primo tour all’estero della band senigalliese Maison Dieu, dopo aver esordito il 1 Novembre col singolo intitolato “Sei 6” il trio ha riscontrato interesse nel nord/est Europa, in particolare la band sarà impegnata in Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Polonia, Germania, Francia e Belgio.

Di seguito il loro ultimo videoclip “Sei 6”: https://youtu.be/vwQAWX9679s?si=Ny9FkIODS7bNeXi_

Nei loro social sono state rese note le date confermate:

https://www.facebook.com/maisondieuband

https://www.instagram.com/maison_dieu_official/

Biografia:

I Maison Dieu nascono nelle Marche dalle ceneri di una precedente band, quasi per gioco i tre iniziano a improvvisare insieme, Ivan originariamente bassista inizia per l’appunto a suonare la batteria da autodidatta e Mauro inizialmente chitarrista prende in mano il basso formando così nel tempo la line up della band: Ester (voce e chitarra) Mauro (basso e voce) e Ivan (batteria).

Fin da subito la grande alchimia tra i tre porta a comporre numerosi brani caratterizzati da un sound potente ma con vari spunti melodici e psichedelici accompagnati da testi cantati in diversi lingue come italiano, inglese, ed un linguaggio nuovo creato da Ester, le influenze musicali sono molto varie ma i principali generi di riferimento sono: Alternative rock, stoner, doom, metal, musica celtica ed etnica.

I 3 non prendendosi troppo sul serio si iscrivono nel 2015 al noto festival Arezzo Wave arrivando in finale, dopodiché suonano in diversi live in regione fino al 2017, anno dove la band si ferma causa progetti musicali paralleli e progetti personali, con l’intento di ricominciare quanto prima. Infatti nel 2022 i Maison Dieu ritornano in sala prove come se il tempo non fosse passato decidendo di comporre e registrare nuovi brani con il conseguente ritorno dell’attività live che segna il secondo posto al contest Homeless Fest e la pubblicazione di “Sei 6”, primo singolo della band disponibile in tutte le piattaforme digitali.