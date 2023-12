Cinque ragazzi della Scuola Marchetti di Senigallia premiati allo Studente-Atleta 2023 All'Istituto Comprensivo anche una pergamena per il progetto "E' ora di ... SPORT Outdoor, salute ed educazione civica"

Giovedì 7 dicembre 2023, presso il Teatro La Fenice di Senigallia, si è svolta la cerimonia di premiazione dello “Studente-Atleta 2023”, evento promosso dall’Associazione “Panathlon Club” e patrocinato dal Comune di Senigallia, dal Comitato Regionale del CONI e dal Consiglio Regionale delle Marche.

Sono stati premiati cinque alunni della Scuola secondaria di I grado “Marchetti”, che si sono distinti per risultati scolastici e sportivi di rilievo: Badiali Fabiola, per la Scherma; Bernardi Gregorio e Carraro Anna, per la Vela; Fiorani Maria Vittoria, per la Danza classica; Marinelli Pietro, per il Tennis. Un grande e importante riconoscimento per questi alunni che hanno dimostrato di riuscire a coniugare l’impegno scolastico con quello sportivo.

Durante l’evento si è parlato anche dell’importanza del fair play, delle buone pratiche sportive e del valore educativo dello sport nelle giovani generazioni.

Nel corso della manifestazione la Presidente dell’Associazione “Panathlon Club” di Senigallia, Dottoressa Veronica Quagliarini, ha consegnato una pergamena all’Istituto Comprensivo Marchetti, premiandone la preziosa e proficua collaborazione alla realizzazione del Progetto: “E’ ora di … SPORT Outdoor, salute ed educazione civica”, avviato come progetto “pilota” nello scorso anno scolastico e riconfermato anche per l’anno 2023/2024.