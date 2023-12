Il Comitato Difesa Ospedale Senigallia ringrazia Regine "Per aver risposto alle nostre istanze sulla viabilità post maltempo"

In seguito al maltempo con forte vento di una settimana fa molti sono stati gli interventi chiesti ai Vigili del Fuoco, circa 600, alle squadre comunali e alla Protezione civile.

A fronte delle persone però ancora lamentano la presenza di rami o alberi non raccolti e che hanno invaso strade, marciapiedi e via di accesso abbiano chiesto all’Ing. NICOLA REGINE, Ass. Lavori Pubblici del Comune, a che punto sono i lavori per il ripristino in sicurezza della normale viabilità.

Ci ha risposto come segue.

“Premetto che non è il mio Assessorato ad occuparsi del verde. In ogni caso è da tener presente che nei giorni scorsi, quando è stata diramata l’allerta Arancione per il vento forte, sono caduti o sono stati danneggiati centinaia di alberi, non solo a Senigallia ma in tutte le Marche.

Ho seguito personalmente la fase dell’emergenza in quanto èstato allestito il COC (Centro Operativo Comunale) e le centinaia di chiamate pervenute sono state smaltite dai VV.F. e da 15 squadre comunali (compresi i Volontari della Protezione Civile) anche nei giorni successivi all’evento seguendo un ordine preciso di priorità:

1)- In primo luogo gli alberi che rappresentavano un pericolo diretto ed immediato per le persone;

2)- in secondo luogo quelli che precludevano la totale percorribilità delle strade;

3)- in terzo luogo quelli interni alle scuole che rappresentavano un pericolo per gli studenti e pregiudicavano la riapertura delle scuole;

4)- in quarto luogo quelli intrecciati con i cavi dell’energia elettrica e delle linee telefoniche;

5)- in quinto luogo quelli già perimetrati che ostruivano solo parzialmente le strade.

6)- per ultimi quelli caduti a terra, ben visibili, che rappresentavano un pericolo minore.

La gestione delle emergenze, per risultare più efficiente ed efficace possibile, (quando non è possibile fare tutto e subito) richiede necessariamente l’individuazione delle priorità. Queste sono le regole.

I rami rotti e le piante abbattute che ancora interessano il territorio comunale verranno raccolte appena possibile.”

Ringraziamo pertanto l’assessore Regine per la puntualità e la precisione con cui ha chiarito le nostre istanze e gli auguriamo buon lavoro.

Comitato Difesa Ospedale Senigallia